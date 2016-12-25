Братья — заложники? 8 25.12.2016, 12:28

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Братья Муравьёвы (слева направо): младший Сергей, средний Александр и старший Андрей

Фото с сайта belgazeta.by

Братья Муравьевы не виделись с 1 июня 2015 года, со дня, когда их всех троих задержали и прописали в СИЗО КГБ.

Встреча состоялась в минувшую пятницу, они находились в шаге друг от друга, но обняться не могли. Случилось это в зале суда Фрунзенского района, куда двоих братьев конвоиры ввели в наручниках, пишет «БелГазета».

Обвиняемый 50-летний Александр Муравьев, директор австрийской компании ATEC Investment GmbH,находился в металлической клетке; директор СП ЗАО «РосинтехГрупп» 43-летний Сергей Муравьев под присмотром двух милиционеров стоял лицом к стене. В заполненном небольшом зале за спиной арестанта, буквально на расстоянии протянутой руки, сидел 51-летний Андрей Муравьев, который в СИЗО КГБ провел 5 месяцев. Старший брат занимал должность замгендиректора ОАО «Мотовело» по развитию, обвинялся по ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями), все обвинения с него сняли, и он каждый день приходит на процесс над средним братом.

Братья смотрят друг на друга, подмигивают, процесс по делу бизнесмена Александра Муравьева, который обещал президенту поднять с колен минский мотовелозавод, продолжается.

Председательствующая судья Юлия Близнюк обращается к Сергею Муравьеву и поясняет, что его доставили в суд «в качестве лица, ранее допрошенного по делу». Также она напомнила о праве Муравьева не свидетельствовать против себя, членов своей семьи и отказаться от дачи показаний. В ходе предварительного следствия он давал показания. По сведениям издания, между Александром и Сергеем проводилась очная ставка.

Сергей Муравьев, подпертый с двух сторон конвоирами, говорит: «Прежде чем выразить свое мнение, я хотел бы сказать несколько слов. Данный уголовный процесс вызывает у меня очень много вопросов, и даже негодование. Данный процесс — это проявление зла, жестокости и преследования нашей большой дружной семьи. Я абсолютно уверен в невиновности моего брата Александра Муравьева, который сделал много полезного для экономики Беларуси и белорусского спорта. Обвинение и выводы следствия считаю надуманными и необоснованными. Это ненормально и негуманно, когда инвестор находится под стражей в условиях СИЗО. Это ненормально для нашего гуманного государства. Чтобы не вводить ненужные эмоции в судебный процесс, я воспользуюсь своим конституционным правом и отказываюсь от дачи показаний в отношении себя и в отношении своего брата».

«Ваша позиция понятна», - сказала судья. Сергей Муравьев хотел заявить ряд ходатайств в рамках этого процесса, но получил отказ. «Вы не являетесь участником данного уголовного дела, вы были вызваны сюда как лицо, ранее давшее показания по обстоятельствам обвинения, выдвинутого в отношении Муравьева Александра Александровича, в связи с чем никакие ваши ходатайства не могут быть заявлены и соответственно рассмотрены», - пояснила судья Близнюк.

«Пока, родные, до встречи!» - успел сказать Сергей Муравьев, обратившись к находящимся в зале родственникам и коллегам, прежде чем его вывели конвоиры для возвращения в камеру СИЗО КГБ, где он пребывает уже почти 19 месяцев.

Дело одно, подход — разный

Странная ситуация. В числе обвинений Александра Муравьева есть эпизод, напрямую связанный с деятельностью Сергея. Ему инкриминируется совершение преступления по ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, Александр, используя компанию ATEC Trading GMBH, помогал младшему брату недоплачивать в казну налоги.

Известно, что Сергей Муравьев обвиняется по «чистой» 243-й статье. Логично предположить, что если братья были в сговоре, то и в суде они одну скамью подсудимых делить должны - дело же общее, братское. Однако следствие их зачем-то развело с одним эпизодом по разным делам. У Александра Муравьева обвинений масса (мошенничество, хищения, организация, пособничество и пр.), а у Сергея Муравьева - один эпизод. Один брат в суде с 21 октября сражается за свою невиновность, а второй - до сих пор под следствием. Что еще более удивительно, Сергей вину признал частично, ущерб был погашен, но мера пресечения не изменилась, он продолжает сидеть. Уж не заложник ли он?

Вот как об этой ситуации ранее рассказал в ходе судебного следствия его брат Александр: «Трагедия одного человека. Муравьев Сергей, наш младший брат, очень успешный деловой человек и руководитель, был задержан, как и я, 1 июня 2015г. 10 июня его обвинили в причастности к трем преступлениям, вину он частично признал, чтобы возместить ущерб и выйти на свободу. Он рассчитывал выйти на свободу по ст.88-1 [освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба. - «БелГазета»]. Наша большая семья мобилизовалась, влезли в долги, в августе ущерб в сумме BYN650 тыс. был возмещен. Затем по одному из эпизодов уголовное дело прекратили, по двум другим с него сняты все обвинения. При этом Сергей Муравьев год находится в СИЗО, не имея ни малейшего представления за что. Я хотя бы понимал, о чем речь идет, а он вообще ничего не знал. Это бесчеловечно!»

По словам обвиняемого бизнесмена, в октябре т.г. перед его братом поставили условие выплатить еще BYN850 тыс. и продлили срок содержания под стражей до 19 месяцев. В ходе судебного следствия Александр не раз заявлял, что вся вина Андрея и Сергея в том, что «они мои братья», под стражу их взяли «исключительно с целью оказать давление на меня и нашу большую сильную семью».

Дойдет ли дело Сергея Муравьева до суда, пока неизвестно - сроки следствие поджимают. Старший брат Андрей не скрывает своего негативного отношения к происходящему, но от комментариев воздерживается, ограничиваясь одной фразой: «Чтобы не навредить». На вопрос, давал ли он показания в суде, бывший сиделец ответил, что поступил так же, как брат Сергей, т.е. отказался от дачи показаний.

О роли Сергея Муравьева в истории с инвестициями в ОАО «Мотовело» рассказывал бывший гендиректор предприятия Казимир Мороз, ныне «подельник» Андрея Муравьева, обвиняемый по ч. 4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Также в качестве обвиняемой по этой статье (как пособник проходит бывшая замгендиректора по недвижимости Татьяна Луковец.

По словам Мороза, Сергей Муравьев курировал ряд дочерних структур «Мотовело». В частности, свою лепту он внес в развитие ЗАО «МВЗ Техно», которое специализировалось на производстве сельхозтехники. Сергей привлек голландцев, немцев, бельгийцев, и совместно с ними был налажен выпуск новой продукции, номенклатура производства расширилась от картофелесажалки и комбайна до 20 позиций.

Экс-гендиректор пояснил, что «МВЗ Техно» нормально работало, было одним из передовых ЗАО, у них всегда были деньги, помогали даже другим дочерним предприятиям».

По неофициальной информации, после ареста братьев Муравьевых на ОАО «Мотовело» приезжали иностранные партнеры, чтобы прояснить судьбу дальнейшего сотрудничества, однако новое руководство дало им от ворот поворот. Скорее всего, «МВЗ Техно» будет ликвидировано.

Справка «БелГазеты». В 2007г. Госкомитет по имуществу и директор ATEC Holding GmbH (Австрия) Александр Муравьеву заключили договор купли-продажи акций ОАО «Мотовело». ATEC Holding стал владельцем 99,72% уставного фонда общества на общую сумму Br15,634769 млрд. По условиям договора иностранный инвестор обязался сохранить специализацию предприятия по производству мотовелотехники, его торговой марки, а также вложить в развитие общества в 2007-12гг. не менее $20 млн.

В январе 2013г. ATEC Holding подготовил отчет о выполнении условий договора N4 от 23 августа 2007г. купли-продажи акций «Мотовело». Продавец - Госкомитет по имуществу - отчет одобрил, и с 1 февраля акции «Мотовело», которые до этого были заблокированы, поступили в полное распоряжение покупателя. После разблокировки акций, 28 февраля 2013г., ATEC Holding продал свой пакет акций «Мотовело» компании ATEC Investment, которую к тому времени возглавил Александр Муравьев.

Следствие пришло к выводу, что Муравьев не выполнил условия инвестиционного договора, отчет был сфальсифицирован, а акциями ОАО «Мотовело» он завладел мошенническим способом. Акции были арестованы.