Названа приоритетная версия падения самолета в Сочи 27 25.12.2016, 12:32

2,221

Версия теракта практически исключается.

Комиссия по расследованию причин крушения Ту-154 Минобороны под Сочи склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины крушения, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Версия технической неисправности вышла на первый план и является на текущий момент приоритетной", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта практически исключается.

"Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета", - сказал источник.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.