В Германии проходит крупнейшая после Второй мировой войны эвакуация 6 25.12.2016, 12:52

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Фото: EPA

Более 54 тысяч жителей города Аугсбург на юге Германии должны покинуть свои дома, так как в центре города обнаружена огромная британская авиабомба.

Это крупнейшая эвакуация населения в Германии после окончания войны, сообщает BBC.

Насколько известно, бомба весом в 1,8 тонны была сброшена на город во время бомбежки в 1944 года, в результате которой город был почти полностью разрушен.

Центр города оцеплен с утра воскресенья. Местные жители должны его покинуть к 10 утра по местному времени. Полиция заявляет, что никому не известно, сколько времени потребуется, чтобы обезвредить бомбу.

Власти уверены, что большинство эвакуированных смогут найти приют у родственников и знакомых. На всякий случай, в окрестных школах и спортзалах открыты центры для приема эвакуированных и их домашних животных. Власти города также объявили, что общественный транспорт в этот рождественский день будет бесплатным.

В Германии, подвергавшейся массированным бомбардировкам союзников, ежегодно находят неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой. Обычно они благополучно нейтрализуются, однако в 2010 году трое взрывотехников погибли при попытке обезвредить старую бомбу.