Оле-Эйнар Бьерндален: Мне хочется проводить время с Дарьей и Ксенией 25.12.2016, 12:57

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Оле-Эйнар Бьерндален

Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьерндален рассказал, почему в этом году будет меньше тренироваться на Рождество.

"В этом году постараюсь отдохнуть побольше. Обычно я переусердствовал с тренировками на Рождество, что ослабляло мою иммунную систему. Сейчас буду тренироваться меньше.

Конечно, мне хочется проводить время с Дарьей и Ксенией. Поэтому я с нетерпением жду Рождества", — рассказал Бьерндален в интервью NRK.