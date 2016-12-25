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Оле-Эйнар Бьерндален: Мне хочется проводить время с Дарьей и Ксенией

  • 25.12.2016, 12:57
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Оле-Эйнар Бьерндален
Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьерндален рассказал, почему в этом году будет меньше тренироваться на Рождество.

"В этом году постараюсь отдохнуть побольше. Обычно я переусердствовал с тренировками на Рождество, что ослабляло мою иммунную систему. Сейчас буду тренироваться меньше.

  Конечно, мне хочется проводить время с Дарьей и Ксенией. Поэтому я с нетерпением жду Рождества", — рассказал Бьерндален в интервью NRK.


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