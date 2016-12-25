Артист хора ансамбля Александрова рассказал о своих коллегах на Ту-154 2 25.12.2016, 13:13

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Ансамбль Александрова

По его словам, оркестр не полетел в Сирию, но на борту упавшего лайнера могли быть певцы и танцоры.

На борту самолет ТУ-154, который упал в Черном море, могли находится члены хора, балета и солисты ансамбля имени Александрова, однако оркестр не полетел, сообщил российскому «Интерфаксу» артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете.

«Из тех, кто изначально был в списках, но не полетел, знаю только про себя. Дня за 2 до полета меня заменили, еще остались люди, не вошедшие в квоту. То есть лететь должно было определенное количество человек, по-моему, около 90, а в штате ансамбля людей больше. К тому же не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму», - сказал он.

Всего, по словам Хлопникова, в ансамбле имени Александрова около 100-120 человек артистического состава.

«Я тоже должен был лететь в Сирию, но за несколько дней до того заболела дочка, и я взял больничный по уходу», - утонил он.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.