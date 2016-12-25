Белорусская команда отправилась на ралли в Южную Америку 1 25.12.2016, 13:37

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Фото с сайта autotest.pro

Команда "МАЗ-СПОРТавто" отправилась в Южную Америку, где с 2 по 14 января примет участие в ралли-рейде "Дакар-2017".

Белорусские гонщики вылетели из Минска 24 декабря. После длительного перелета с пересадкой в Стамбуле их ожидает день акклиматизации в Буэнос-Айресе. Спортивные автомобили "МАЗ" ожидают белорусов в аргентинском порту. Команда сможет забрать машины 27 декабря, после чего отправится в Асунсьон, где стартует гонка, сообщает БелаПАН со ссылкой на коммуникационное агентство АГТ.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" состоит из 31 человека, девять из них — члены экипажей, принимающих участие в ралли. Помогать им будет группа технического обслуживания, которая займется восстановлением гоночных автомобилей между заездами. Финансовым партнером команды выступил "Альфа-Банк" (Беларусь), техническим — компания velcom, которая обеспечит гонщиков бесплатным роумингом во время гонки.

На "Дакар-2017" белорусская команда выставила три боевых экипажа, каждый из которых поедет на результат, а вот от "быстрой технички" в этот раз решили отказаться.

Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй грузовик поведет пилот Александр Василевский вместе со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Антоном Запорощенко. В третий экипаж вошли трехкратный чемпион страны по дрифтингу Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Алексей Неверович.

На ралли-рейде представят два обновленных грузовика "МАЗ". Гоночные автомобили легче и проворнее предшественников: оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л. с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. Также в автомобили встроена система круиз-контроля, чтобы ехать максимально быстро, но без риска получить штрафные минуты за превышение скорости. Третий экипаж поведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.

Помимо решения спортивных задач команда способствует продвижению техники Минского автозавода.

Ралли-рейд "Дакар-2017" пройдет в Южной Америке — гонка затронет территории сразу трех стран: Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. Гонщиков ожидают изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. Около половины участков будут новыми, с ними гонщики не сталкивались в прошлые годы.