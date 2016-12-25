СМИ опубликовали видео поисковой операции на месте крушения Ту-154 4 25.12.2016, 13:45

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В интернете появилось видео, на котором видно, как спасатели проводят в море поисково-спасательную операцию.

Видео публикует телеканал «Дождь».

На видео видно, как в море стоят корабли. В воздухе заметен по меньшей мере один вертолет. Видео изначально появилось на интернет-портале «Блог Сочи». Его опубликовал пользователь Александр Валов. По его словам, он снял его, когда ехал на поезде из Адлера в Сочи.

Самолет Ту-154 принадлежит Минобороны и направлялся из Москвы в Сирию. На его борту находились музыканты ансамбля им. Александрова, журналисты и чиновники Минобороны. В Сочи он совершал промежуточную посадку. Вскоре после взлета он пропал с радаров. В МЧС позже заявили, что самолет упал в воду в 1,5 км от берега.

Минобороны опубликовало список пассажиров рейса — среди них оказалась исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В фонде подтвердили информацию о том, что она была на борту упавшего самолета.

На первый план вышла версия «технической неисправности». При этом возможность теракта на борту «исключается», заявил источник «Интерфакса» в экстренных службах.