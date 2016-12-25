Ведущий солист ансамбля имени Александрова: «У меня родился сын, и я остался» 3 25.12.2016, 14:07

7,471

Вадим Ананьев

В Сирию полетели часть хора имени Александрова, группа баянистов и балалаечников.

Сегодня, 25 декабря, стало известно о том, что рядом с Сочи после взлета с аэропорта пропал с радаров самолет Ту-154, а затем рухнул в Черное море. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова.

Народного артиста России, ведущего солиста ансамбля им. Александрова Вадима Ананьева "Комсомольская правда" застала дома. Вадим Петрович только узнал, что самолет, на котором летели его коллеги, чтобы поздравить с новым годом наших военнослужащих в Сирии, исчез с радаров:

- Туда полетел мои коллеги и друзья - хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться. Я пока не знаю, что сказать, надеюсь на лучшее. А сам я не полетел по семейным обстоятельствам - совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене.

В штате дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова сейчас состоят 186 артистов: мужской хор, оркестр и танцевальная группа. Хор ансамбля не раз признавался одним из лучших хоров мира. Сейчас - это самый большой военный художественной коллектив России. Ансамбль был создан профессором Московской консерватории, народным артистом СССР, композитором Александром Александровым.

Первое выступление коллектива состоялось в 1928 году. Коллектив стал родоначальником целого направления - ансамблей песни и пляски, которые были созданы по его подобию. Во время Великой Отечественной войны ансамбль 1500 раз выступил на фронте, и в мирное время коллектив постоянно отправлялся с концертами в "горячие точки" - Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику. "Александровны" отмечены почетными творческими званиями, а сам ансамбль неоднократно получал премии и награды на родине и за рубежом.