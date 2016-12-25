Эксперты не исключают версию теракта в крушении Ту-154 17 25.12.2016, 14:36

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Загадочное крушение лайнера вызывает много вопросов и не стоит отбрасывать версию теракта.

«Новая газета» поговорила с российскими авиационными экспертами — экс-конструктором ОКБ Сухого, кандидатом техническим наук Вадимом Лукашевичем, а также с майором ВВС, летчиком-инструктором Андреем Красноперовым о крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в Черном море утром 25 декабря.

Вадим Лукашевич, кандидат технических наук, экс-конструктор ОКБ Сухого:

— Мне не нравится, что первое заявление, которое было сделано, — это исключение теракта. Почему нам опасна эта версия? Это очень серьезно. Когда взорвали Airbus над Синаем, весь мир знал, что это теракт. Все разведки сообщили, одни мы две недели дурака валяли. Просто если это теракт, нужно понимать, что это ответ нам за Алеппо.

Когда взорвали самолет над Синаем, все понимали такую вещь — это Шарм-эш-Шейх, плохая система безопасности, радикальные группировки. Сегодняшний контекст — убийство нашего посла в Турции сотрудником госбезопасности. Сегодня мы понесли потери уже в Министерстве обороны. Проблема в том, что в последние годы мы не можем нормально расследовать авиакатастрофы. Малазийский «Боинг» над Донецком, самолет Качиньского под Смоленском — здесь везде больше политики, чем технических аспектов. У нас же так много эмоций, симпатий-антипатий. Только если в малазийском «Боинге» летели по большей части голландцы, и голландская сторона взяла на себя расследование, то, что мы будем иметь сейчас? Это наш самолет, тем более военный, очень легко скрыть правду.

Наиболее вероятными называют ошибку пилотирования и техническую неисправность. Но дело в том, что за 7 минут полета самолет успевает набрать приличную высоту. Для той высоты обломки, найденные в совершенно разных местах — это слишком. Это говорит о том, что он начал разрушаться в воздухе. Никакая техническая неисправность не в состоянии привести к разрушению самолета в воздухе. Самолет — это достаточно надежная штука. Если разрушение начало происходить в небе, значит, уже там произошло что-то неординарное.

Почему шасси оторвалось? Шасси у самолета могло быть оторвано, если он шел на посадку, если пилоты не успели его убрать. Но, понимаете, семь минут — это много, летчики не могли шасси не убрать. Если шасси было не убрано, они бы об этом сообщили.

Стая птиц? Тогда должны вырубиться два или три двигателя сразу. Но на высоте два-три километра у них масса времени принять решение. Яркий пример — «чудо на Гудзоне». Самолет почти сразу после взлета попал в стаю птиц, у пилотов было несколько минут на принятие решения, что делать дальше. Необходимо осознавать такую вещь: внезапный обрыв связи — это внезапное воздействие на весь самолет, вот и все.

Андрей Красноперов, летчик-инструктор, майор ВВС:

— Я сравниваю эту катастрофу с Шарм-эш-Шейхом. Та же история: самолет пропадает с радаров, потом выясняется, что, оказывается, у него оторвался хвост, и через огромное количество времени нам сообщают о теракте.

Понимаете, летчику нажать кнопку сигнала бедствия — это доля секунды. О любых неисправностях, о чем угодно, первая обязанность пилота — нажать на кнопку, сообщить на землю. Но тут пусто, обрыв связи. Дальше, разлет осколков самолета — на 15 км. Это значит, что он развалился в воздухе. Самолет крепкий, даже попадая в воду, у него, ладно, может отвалиться крыло, но он не развалится на части. Людей просто так не может раскидать на несколько километров (паспорт корреспондента нашли в нескольких километрах от шасси).

Я летал на таких самолетах. Да, он сел с целью дозаправиться, они не летят обычно напрямую, здесь все нормально. Только потом загружаются еще какие-то посылки. Он же везет не только людей, но и военную почту. В Сочи его ждали люди для дополнительной передачи.

Тут проблема в другом: что появилось на самолете после этой дозаправки? Здесь ведь не так, как на гражданских. После контроля документов подъезжают машины, загружают дополнительные вещи. Пронести что-то гораздо проще. Люди свои, все расслабленные, никто не думает о безопасности в этот момент.