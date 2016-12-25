В Новый год с пустым мешком 9 Сергей Неровный, "Вольны горад"

25.12.2016, 14:26

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Неважный в этом году выйдет из Лукашенко дед Мороз.

Если и будут в мешке лежать 500 условных долларов, то, скорее всего, в виде пустых фантиков.

Что ещё можно положить в новогодний мешок, чтобы порадовать белорусов? Долги за газ, торговые и информационные войны с Россией, да упущенные возможности. Больше, пожалуй, нечего.

А как же мир на земле белорусской? А он – только ширма, за нею уж страсти кипят. Быстро растёт пропасть между чиновниками и народом… И низы уже не хотят, и верхи не могут. А тут еще столетний юбилей революции 1917 года на носу.

Александру Григорьевичу, конечно, хотелось хоть чем-то наполнить мешок, чтобы предстать под ёлочкой щедрым дедом Морозом. Но, похоже, не там искал, сжигая тонны керосина своего «Боинга»… Штурманы из Администрации подвели. В срочном порядке пришлось заменять. Поговаривают, что руководителя Могилёвской области В. Доманевского скоро в Минск заберут. А бороться с экономической депрессией и депопуляцией Могилевщины будут другие. Те, кто «доложит какие-то новые идеи».

Кстати, «идея с наездом на тунеядцев» себя не оправдала. Те «тунеядцы», которые заплатили налог, затаили такую злобу на государство, что случись какие-то неординарные события в стране, они точно будут в первых рядах. А те, которые уклонились от уплаты, несмотря на угрозы арестом, спокойно ждут появления «Авроры» в Свислочи. Кто-то, возможно, занят углублением русла.

Нервозность первого лица видна невооружённым оком – с одной стороны, силам спецопераций РФ разрешается участвовать в учениях на территории республики, с другой — идут аресты адептов «русского мира» и начата «чистка физиономии» главе Россельхознадзора С. Данкверта. Россия вяло отвечает – придерживает выдачу кредита, не даёт вдоволь нефти, усиливает контроль на границе, покусывает АГ «Телепилорамами», намекая на обилие контрабандной продукции.

С Западом, кстати, общаться много приятнее. Санкции сняли, да ещё «теплым человеком» Александра Григорьевича называют. Если бы ещё кредит дали – цены бы им не было. Плохо только, что весь мир ждёт 20 января. Ждут и на Западе, и на Востоке. Что скажет этот непредсказуемый миллиардер Трамп? Куда поведёт Америку, а вместе с ней весь мир?

Александру Лукашенко ждать так долго нельзя – долги лежат пудовым гирями на экономике Беларуси. Эксперты пугают дефолтом и девальвацией. О социальной напряжённости говорят даже в Генеральной прокуратуре (сам слышал доклад одного из представителей на международном Форуме «Граждане и милиция» в Минске).

С кем правитель собирается в новом году штурмовать экономические высоты в отдельно взятом Кричевском районе? С председателем райисполкома В. Сысоевым, с верным ленинцем-орденоносцем З. Скачковой, с редактором «районки» Т. Ивкиной? С этими людьми можно взять, разве что, необходимые проценты на выборах…

Экономика района благополучно угроблена, но никто из чиновников не говорит об этом вслух. Банкротства прикрывают реорганизациями, сокращения рабочих мест и кадровую чехарду называют оптимизацией, не забывая во всех бедах винить мировой кризис.

Первый признак того, что в воздухе пахнет грозой, — нет желающих занять высокооплачиваемые вакантные должности. Думающие и адекватные отказываются, бездарных и амбициозных просто боятся брать, обжегшись ранее. В Кричеве несколько месяцев свободны кресла председателя райсовета, первого зампредседателя райисполкома, начальника отдела строительства и архитектуры.

А. Лукашенко, ничего не меняя, хотел бы сохранить свою власть пожизненно. Иного расклада для человека, способного выйти на поединок с двумя братьями Кличко, и представить сложно. Я, кстати, не вижу в этом никакого зазнайства. Ведь это Кличко выйдут на бой с голыми кулаками, а наш правитель под полой может кое-что и спрятать.

До нового года – неделя. Каким он будет, зависит не только от А. Лукашенко, его окружения и Божьей воли, но и от нас. Помните, что ответил мудрец, когда у него спросили: «А долго ли ждать перемен?». «Если ждать – то долго!», — ответил он. С наступающим!

Сергей Неровный, "Вольны горад"