Ученые из Канады создали самого маленького в мире снеговика

Ученые из Канады создали самого маленького в мире снеговика6
- 25.12.2016, 14:33
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Черты лица снеговика вырезаны при помощи сфокусированного ионного пучка.
Ученые из канадского Университета Западного Онтарио создали самого маленького снеговика в мире.
Об этом специалисты сообщили на своей странице в Tumblr, пишет gordonua.com.
Его высота не превышает трех микрон. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет 75 микрон.
Специалисты сделали фигурку из микроскопических сферических частиц кремнезема (вещество, состоящее из бесцветных кристаллов). Глаза и рот снеговика вырезаны при помощи сфокусированного ионного пучка.