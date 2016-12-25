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Ученые из Канады создали самого маленького в мире снеговика

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  • 25.12.2016, 14:33
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Черты лица снеговика вырезаны при помощи сфокусированного ионного пучка.

Ученые из канадского Университета Западного Онтарио создали самого маленького снеговика в мире.

Об этом специалисты сообщили на своей странице в Tumblr, пишет gordonua.com.

Фото: Western Universit / Twitter

Его высота не превышает трех микрон. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет 75 микрон.

Специалисты сделали фигурку из микроскопических сферических частиц кремнезема (вещество, состоящее из бесцветных кристаллов). Глаза и рот снеговика вырезаны при помощи сфокусированного ионного пучка.


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