Российские телеканалы снимают с эфира развлекательные передачи 1 25.12.2016, 15:06

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Первый канал, «Россия», НТВ и РЕН ТВ снимают с эфира развлекательные программы в связи с крушением Ту-154.

В пресс-службе Первого канала ТАСС сообщили, что «с эфира телеканала сегодня снят проект «Точь-в-точь» и все предновогодние промо-ролики и межпрограммные заставки». Кроме того, как сообщил представитель пресс-службы, принято решение снять с эфира выпуск передачи «Что? Где? Когда?», который стоял в программе в 22.30.

Представитель «России 1» сообщил, что телеканал снял с эфира программу «Смеяться разрешается в Новый год», которая, согласно сетке вещания, должна была выйти в 11.20.

В пресс-службе НТВ отметили, что принято решение изменить сетку вещания. «На НТВ сегодня снимается с эфира развлекательная программа «Киношоу», которая должна была выйти в 22.40», — сказал представитель телеканала. Помимо этого, отменен показ фильма режиссера Виктора Шамирова «Со мною вот что происходит», который стоит в программе в 21.00.

РЕН ТВ также объявил об изменениях в программе вещания в связи с крушением Ту-154. «Телеканал РЕН ТВ снимает с эфира все развлекательные программы и их анонсы в связи с произошедшей трагедией. Сегодня с эфира будет снят выпуск музыкального шоу «СОЛЬ», а завтра — юмористические концерты. Кроме того, с 9.55 каждый час в эфир телеканала выходят внеплановые экстренные выпуски новостей», — сказал представитель РЕН ТВ.