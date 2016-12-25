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В Вильнюсе закрыли для посещения гору Гедимина

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  • 25.12.2016, 15:29
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С субботы для посещения закрыт символ Вильнюса - гора Гедимина.

После того, как начала оползать и другая сторона горы, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обвинил Национальный музей в отсутствии надлежащих действий и призывает передать эксплуатацию горы Министерству окружающей среды, пишет ru.delfi.lt.

Фото: DELFI

Министр культуры Лиана Руоките-Йонсон, встретившись с министром окружающей среды и директором Национального музея, отметила, что передача горы будет рассматриваться, но самое главное сейчас - это справиться со сложившейся ситуацией.

По ее словам. гора Гедимина должна быть приведено в порядок в надлежащий вид до конца февраля.


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