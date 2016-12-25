Большинство православных в мире также празднуют Рождество 25 декабря 4 25.12.2016, 15:34

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Фото с сайта thebestartt.com

Не совсем верно называть праздник Рождества 25 декабря исключительно «католическим».

В этот день его празднуют не только католики, греко-католики и протестанты, но также большая часть православных верующих во всем мире, пишет belaruspartisan.org.

Десять из 15 поместных православных церквей празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря — как и большинство христиан западного мира.

По старому юлианскому календарю живут только пять православных церквей мира. Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества в ночь с 6 на 7 января отмечают Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, а также афонские монастыри.

Все остальные празднуют его в ночь на 25 декабря.

Правда, эти церкви пользуются не григорианским календарем, а так называемым новоюлианским, появившимся в 1920-е годы. Расхождение в один день накопится между этими календарями только к 2800 году.

Календарная реформа, заменившая юлианский стиль на григорианский, была предпринята в XVI веке при папе Римском Григории XIII, по имени которого и получил свое название новый календарь. Цель реформы состояла в том, чтобы скорректировать нарастающую разницу между астрономическим годом и календарным.

В этих же целях в 1923 году по инициативе Константинопольского патриарха состоялось совещание православных церквей, на котором было принято решение об исправлении Юлианского календаря. Русская православная церковь в силу исторических обстоятельств не смогла принять в нем участия.

Узнав о совещании в Константинополе, патриарх Тихон все же издал постановление о переходе на Новоюлианский календарь. Однако это нововведение, хотя было принято практически всеми московскими приходами, в общем вызвало несогласие в церкви, поэтому уже 8 ноября 1923 года патриарх Тихон распорядился "повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить". Таким образом, новый стиль действовал в Русской православной церкви только 24 дня.

Расхождение юлианского календаря с астрономическим годом в один день накапливается за 128 лет, григорианского — за 3 тысячи 333 года, а новоюлианского — за 40 тысяч лет.