Ночной пожар в Лиде: из общежития эвакуированы десятки людей 1 25.12.2016, 15:46

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Во время ночного пожара в девятиэтажном общежитии в Лиде погиб мужчина, десятки людей были эвакуированы

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Гродненского областного управления МЧС, информация о пожаре в комнате на верхнем этаже девятиэтажного здания по улице Тавлая поступила в экстренные службы 25 декабря в 03:14.

Прибывшие на место спасатели обнаружили на полу в комнате обгоревший труп квартиросъемщика — 52-летнего мужчины. Предполагается, что к роковым последствиям привела неосторожность при курении.

Из комнат, расположенных на 8-м и 9-м этажах, по лестничным маршам было эвакуировано 62 человека, в том числе двое детей.