Упавший Ту-154 проходил капремонт в 2014 году 25.12.2016, 16:05

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Потерпевший крушение при перелете из Сочи в Сирию Ту-154 проходил капремонт в 2014 году в корпорации «Русские машины».

Об этом сообщила РБК представитель корпорации Екатерина Панкова.

По ее словам, капремонт проводится раз в несколько лет, далее самолет должен проходить техобслуживание, которым после 2014 года занималось Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что Ту-154 был отремонтирован в 2014 году, а в сентябре текущего года прошел плановое обслуживание. Лайнер был выпущен в 1983 году, отмечало агентство.

Ту-154, летевший из Адлера в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море ранее в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека. В частности, это военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.