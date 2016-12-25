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Как белорусский спорт встречает Рождество

  • 25.12.2016, 16:16
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Многие спортсмены подготовились к празднику очень даже креативно.

Сегодня большинство христиан планеты отмечают светлый праздник Рождества. Белорусы – в том числе. Многие подготовились к празднику очень даже креативно, пишет «Трибуна».

БГК им. Мешкова подошли к поздравлению болельщиков с фантазией и записали новогодний клип с Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем. Да, исполнение культовой песни легионерами брестчан особенно доставляет:

Гродненский «Неман» также решил записать видео. Камерунец Поль Роллан Бебе поздравил всех болельщиков клуба на белорусском языке. Получилось очень позитивно:

И еще одно видео. На этот раз от «Цмокаў». Гарантируем, такими баскетболистов минского клуба вы еще не видели:

А вот минское «Торпедо» сделало полноценную видео-открытку:

Алина Талай встречает Рождество без елки и снега, но с колпаком Санты:

Татьяна Троина также встретила Рождество вдали от дома. Кажется, она не сильна огорчена данному фату:

А вот Сергей Кривец празднует Рождество в домашней обстановке, вместе со своей супругой Патрицией:

Праздничный пост от Дарьи Домрачевой:

Рождественская елка от Надежды Скардино:

Такая рождественская и домашняя Мелитина Станюта:

Милая рождественская открытка от футбольного клуба «Слуцк»:

Праздничная Наталья Марченко:

Подруга белорусского хоккеиста Артура Гавруса Виктория Макаревич встретила рождество на съемках:


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