Объем жилищного строительства в Минске снизился почти на треть 1 25.12.2016, 16:21

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Фото: nedwiga.by

В январе-ноябре 2016 года в Минске организациями всех форм собственности построено 8.980 квартир (в январе-ноябре 2015 года - 12.213).

По данным главного управления статистики столицы, введено в эксплуатацию 644 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 26,1% (почти треть) меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, передает БелаПАН.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 182,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 26,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки — 101,2 тыс. квадратных метров (на 40,3% меньше, чем в январе—ноябре 2015 года), в многоквартирных жилых домах — 180,9 тыс. квадратных метров.

О снижение объемов строительства жилья ради сдерживания роста населения столичные власти заявили уже в прошлом году.

Как доложил Лукашенко 2 сентября 2016 года главный архитектор столицы Павел Лучинович, в соответствии с новым генпланом в Минске предполагается оптимизировать объемы жилищного строительства. В частности строительство "социально востребованного жилья" должно продолжиться на свободных территориях, комплексы жилой застройки будут создаваться на высвобождаемых производственных территориях, а также на территориях сноса усадебной и малоэтажной застройки с большим физическим и моральным износом.

На совещании у Лукашенко было отмечено, что массовое жилищное строительство в западном и южном секторах Минска привело к тому, что в этих районах возник дефицит рабочих мест по сравнению с центром города. В связи с этим в новом генплане важная роль отводится развитию и трансформации производственных площадок.