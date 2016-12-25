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Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни

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  • 25.12.2016, 16:31
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Милош Земан
Фото: noi.md

Милош Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно.

Президент Чехии Милош Земан во время рождественского интервью пожелал народу страны опасной жизни.

В разговоре с корреспондентом радио Frekvence 1 Милош Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно, передает ВВС.

«Я постараюсь быть немного оригинальным», - сказал президент.

«Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не может одерживать победы. Я желаю вам успехов», - сказал президент Земан под конец интервью, глядя прямо в камеру и обращаясь к народу Чехии.


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