В Глуске ресторан отдали православному приходу 1 25.12.2016, 16:40

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Здание передано Бобруйской епархии.

В субботу, 24 декабря, прошло общее собрание по образованию нового прихода восстанавливающегося храма на месте бывшего глусского ресторана «Птичь». Здание передано Бобруйской епархии, настоятелем храма будет священник Николай Глаз, сообщает «Магілеўскі рэгіён».

Ресторан «Птичь» в Глуске на самом деле стоял на фундаменте бывшей Свято-Богоявленской церкви, построенной 300 лет назад. Князь Константин Полубинский еще в 1629 году издал грамоту о строительстве здесь деревянной православной церкви Богоявления. А уже в 1863 году на ее месте стояла каменная церковь, которая служила вплоть до 1937 года. Советская власть частично разрушила храм и превратила его в рабоче-крестьянский клуб. Лишь после Второй мировой войны в Глуске временно были разрешены богослужения, но уже в начале 1960-х в СССР начался новый виток борьбы с религией. В бывшем церковном здании оборудовали кинотеатр.

Из-за своеобразной акустики – звук не распространялся по помещению, а уходил к потолку, кинотеатр был закрыт, и в бывшей церкви устроили мастерскую по ремонту киноаппаратуры. Позже помещение было приспособлено под мебельный магазин. А во второй половине 70-х годов началась разборка стен, чтобы вовсе уничтожить здание. Однако кирпичная кладка оказалась слишком прочной, лишь кое-где стены были разрушены до фундамента, а часть их осталась – так в городке появился ресторан «Птичь» в прибалтийском стиле:

Теперь пришло время разрушать ресторан. Церковь вернется на свое прежнее место.