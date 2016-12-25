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Опубликована аудиозапись последнего сеанса связи с Ту-154

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  • 25.12.2016, 16:50
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В Cети появилась аудиозапись последних переговоров экипажа погибшего авиалайнера Ту-154 министерства обороны РФ с наземными службами.

В Интернете появилась аудиозапись последних переговоров экипажа погибшего авиалайнера Ту-154 министерства обороны России с наземными службами. В ходе переговоров сотрудники наземных служб передают на борт авиалайнера ряд полетных данных, сообщает riafan.ru.

В конце аудиозаписи слышно, как наземные службы вызывают экипаж авиалайнера: «85562, ответьте вышке». Экипаж уже не отвечает. Вероятно, примерно в это время и произошло падение, причины которого на данный момент неясны.

Напомним, ранее ряд экспертов и глава оборонного комитета Совфеда исключили возможность теракта на авиалайнере МО РФ, летевшем на сирийскую авиабазу «Хмеймим».


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