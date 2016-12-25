Шведские ученые рассчитали лучшее место для жизни Санта-Клауса 2 25.12.2016, 16:55

6,025

Именно из этого города волшебнику было бы удобнее рассылать подарки всем детям планеты.

Ученые Лундского университета в Швеции изучили спутниковые фотографии Земли и вычислили, что в этом году Санта-Клаусу лучше жить в городе Йокмокк на севере страны, а не в финском Рованиеми. Из Йокмокка волшебнику было бы удобнее рассылать подарки всем детям планеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Результат может показаться неожиданным, но если учитывать, что земля круглая, это имеет смысл. Старое представление о том, что Санта живет на Северном полюсе не так уж ошибочно», — сказал преподаватель Лундского университета Ола Холл.

Чтобы вычислить точку из которой Санта-Клаусу было бы удобнее всего рассылать подарки для населения всего мира, ученые провели исследование спутниковых снимков ночной планеты и учли изменения в мировой численности населения и экономике.