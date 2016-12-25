Днепр обещают зарыбить 5 25.12.2016, 17:17

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Из-за замора в августе в Днепре погибло как минимум 20% локальных популяций рыб.

Массовая гибель рыбы в Днепре в августе этого года произошла из-за крупного замора рыбы на сопредельной российской территории в Сафоновском и Дорогобужском районах. По предварительным оценкам из-за замора в Днепре погибло как минимум 20% локальных популяций рыб. Экосистеме реки нанесен огромный вред.

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошло заседание Российско-Белорусской смешанной Комиссии в области рыбного хозяйства.

В составе белорусской делегации в заседании участвовал заместитель начальника Государственной инспекции Александр Дунькович. Один из поднятых им вопросов касался зарыбления реки Днепр, сообщает gosinspekciya.gov.by.

В августе этого года на трансграничном участке Днепра наблюдалась массовая гибель рыбы. С территории Смоленской области вниз по течению плыла рыба со следами разложения. Связавшись с российскими коллегами, сотрудники Госинспекции получили подтверждение, что очаг гибели находится на сопредельной стороне – в Сафоновском и Дорогобужском районах. Там произошел крупный замор: из-за сильных проливных дождей и разлива реки на затопленных поймах и лугах началось активное гниение растительности, что вместе с аномально высокими температурами привело к снижению концентрации кислорода в воде.

По информации российских специалистов за два дня на их территории было собрано около 1,3 тысячи особей погибшей рыбы. А только за один день работы на белорусской стороне – более 4,5 тысячи экземпляров. По предварительным оценкам из-за замора в Днепре погибло как минимум 20% локальных популяций рыб. Экосистеме реки нанесен огромный вред. Подобная ситуация с массовой гибелью рыбы на Днепре была зафиксирована в 1985 году. Как показало время, естественное восстановление утраченных ресурсов произошло только через 20 лет.

Участники Комиссии согласились, что для возрождения Днепра необходимы мероприятия по зарыблению реки аборигенными видами, они будут проведены в 2017 году.