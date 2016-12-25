Пидручный: Я против этапа Кубка мира в Раубичах 2 25.12.2016, 17:56

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Дмитрий Пидручный

По словам капитана сборной Украины, в марте в Раубичах не смогут обеспечить нормальный снег.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный считает, что этап Кубка мира по биатлону вместо российской Тюмени должен пройти в Норвегии. О белорусском варианте проведения украинец отозвался скептически.

- Шушен хороший вариант. Я против того, чтоб этап был в Раубичах, в марте там не смогут обеспечить нормальный снег. А финский Контиолахти не люблю за то, что там мало зрителей и организация соревнований не очень, — сказал биатлонист в комментарии podrobnosti.ua.

Ранее Елена Пидгрушная заявила, что этап Кубка мира мог бы пройти в Холменколене. Сергей Семенов считает, что принять соревнования мог бы казахский Алма-Аты.

Напомним, финал лыжного Кубка мира перенесли из Тюмени.