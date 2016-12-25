Появилось видео, снятое камерой наблюдения во время крушения Ту-154 12 25.12.2016, 18:04

8,064

В видеоролике отчетливо видна яркая вспышка в небе.

В интернете появилось видео, снятое камерой наблюдения предположительно во время крушения Ту-154 в Сочи.

Ранее эксперты не исключили, что самолет мог взорваться в воздухе или его могли атаковать из ПЗРК, передает «Эхо Москвы».

Об этом, по мнению специалистов, может свидетельствовать, в частности, большой радиус разлета обломков.

Между тем, в силовых структурах заявляют, что версия теракта практически исключена, а обломки разлетелись на большое расстояние после мощного удара о поверхность воды.

Авиационные эксперты не исключают, что Ту-154, разбившийся на Черном море, могли атаковать из ПЗРК. Некоторым специалистам эта трагедия напомнила крушение «Боинга» над Синайским полуостровом.