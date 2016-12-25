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В понедельник ожидается до +8 градусов

  • 25.12.2016, 18:12
Фото: ladyadvice.ru

На большей части территории прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

В ближайшие сутки, 26 декабря, в Беларуси будет облачная погода. Ночью преимущественно по западу и днем на большей части территории прогнозируются осадки в виде мокрого снега, в том числе снега с дождем. В отдельных районах возможен туман и слабый гололед, передает БелТА.

Ветер будет юго-западный, порывистый, днем по северо-западу страны в отдельных районах до сильного, порывами до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем — от 0 по востоку до плюс 8 по западу страны.


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