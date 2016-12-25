Россельхознадзор может запретить поставки говядины из Беларуси в РФ 3 25.12.2016, 18:21

Сяргей Данкверт

Вероятность запрета на поставки в РФ говядины из Беларуси в связи с ее реэкспортом с Украины сохраняется.

Об этом заявил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы по-прежнему планируем направить в Беларусь инспекцию для того, чтобы разобраться, как говядина с Украины могла реэкпортироваться в Россию, вероятность того, что мы ограничим ввоз этого мяса из Белоруссии, сохраняется», - сказал он.

Как сообщалось, Россельхознадзора выявил канал незаконной поставки украинской говядины через белорусское предприятие «Георгий и сыновья». У российской службы вызвал подозрение тот факт, что это предприятие резко увеличило ввоз говядины в РФ. Анализ показал, что оно поставляло в РФ украинскую говядину, выдавая ее за белорусскую. Ввоз мяса с Украины в РФ запрещен с 1 января 2016 года в рамках российского продовольственного эмбарго.

Россельхознадзор уже направлял белорусским коллегам предложение о проведении на замеченном в контрабанде предприятии инспекции, но получил отказ.

«Наши инспекторы готовы были выехать в Беларусь в понедельник. Несмотря на отказ, мы будем настаивать на проведении инспекции и в понедельник продолжим переговоры с коллегами», - сказал он.

- Нам непонятно, почему мясо, которое должно было быть уничтожено как контрабанда, выдавалось за белорусское.

Как отметил Данкверт, белорусские власти часто критикуют Россельхознадзор и его лично за якобы неоправданные претензии к белорусской продукции.

«Мы часто слышим критику от белорусского Минсельхозпрода, заместителей министра, но мы делаем свое дело, наша задача - обеспечить безопасность поставок продукции в страну. Хотелось, чтобы и белорусские коллеги выполняли свои обязанности на должном уровне», - подчеркнул он.