«Белавиа» прекращает эксплуатацию самолетов Тy-154 2 25.12.2016, 18:44

Последний рейс самолета советской эпохи Тy-154 белорусской авиакомпании состоится 29 декабря.

Рейс перевезет около 150 нефтяников из Нового Уренгоя в Гомель, затем состоится технический рейс в Минск. После этого самолеты типа ТУ-154 будут полностью выведены из эксплуатации белорусской авиакомпанией, передает msq.by.

О планах прекратить полеты на ТУ-154 говорилось в «Белавиа» давно. Самолеты уже не соответствуют европейским требованиям, не экономичны и устарели как морально, так и технически. В авиакомпании «Белавиа» приняли решение прекратить эксплуатацию данных судов сразу, после завершения сделки с «Боингом» о поставке трех новых самолетов 737-800 NG. Третий Боинг на днях приземлился в аэропорту Минск.

Многие авиакомпании в СНГ начали выводить самолеты ТУ-154 из своего авиапарка. Первой о выводе из парков самолетов советского производства — ТУ-154 объявила S7 Airlines. В ноябре 2009 года на ТУ-154 перестала летать базирующаяся в Санкт-Петербурге авиакомпания «Россия». Перевозчик заменил эти самолеты на Boeing 737, однако позднее сделал выбор в пользу семейства А320. Аэрофлот объявил о своих планах в 2008 году и завершил процесс в начале 2010 года. Основные причины вывода Ту-154 из парков — низкая топливная эффективность самолета, а также высокая аварийность.

В январе 2014 года в эксплуатации в мире оставались всего 80 самолетов ТУ-154. По состоянию на июль 2016 года единственным коммерческим эксплуатантом самолетов ТУ-154 в России была авиакомпания «Алроса» с двумя самолетами.

Последний самолет семейства с заводским номером 998 был выпущен 19 февраля 2013 года и передан Министерству обороны России.