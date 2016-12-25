Нобелевский лауреат десять лет работает Санта-Клаусом в Нью-Йорке 25.12.2016, 18:57

Доктора медицинских наук Чарльза Натталла можно назвать самым умным Сантой - его уровень IQ 145.

Доктор медицинских наук Чарльз Натталл, который был одним из группы врачей, награжденных Нобелевской премией мира в 1985 году, работает Санта-Клаусом в одном из парков Нью-Йорка, пишет medialeaks.ru cо ссылкой на NY Post.

Фото: The Bryant Park Corporation

Доктор наук Чарльз Натталл был одним из активистов организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которые в 1985 году были награждены Нобелевской премией мира. И вот уже 10 лет он каждый год надевает костюм Санта-Клауса, чтобы работать в Брайант-парке в Нью-Йорке.

Доктора Натталла можно назвать самым умным Сантой — его уровень IQ 145 (по шкале теста значение выше 140 считается гениальностью). Чарльзу 71 год, у него уже двое внуков, и доктор как никто умеет обращаться с детьми. «К сожалению, они оба не верят в Санта-Клауса», — говорит Чарльз Натталл.

Чарльз считает, что опыт в медицине помогает ему быть хорошим Сантой. «Как врач я повидал довольно много и научился не перегибать палку и сохранять спокойствие в условиях чрезвычайных ситуаций», — рассказывает ученый.

Мужчина шутит, что получает за работу Сантой гораздо меньше, чем за свои медицинские консультации, но получает от этого большое удовольствие. «На старости лет я стал экстравертом. Раньше находиться среди людей было для меня утомительным. Теперь я получаю от этого радость», — признался он.