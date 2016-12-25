Очевидец рассказала о моменте падения Ту-154 в Черное море 6 25.12.2016, 19:15

Фото: Википедия

В момент падения Ту-154 в Черное море не был слышен шум двигателя самолета.

В момент падения Ту-154 в Черное море рядом с Сочи не был слышен шум двигателя самолета, рассказала в эфире «Дождя» местная жительница Ирина Авдеенко, ставшая очевидцем катастрофы.

По ее словам, в момент крушения она гуляла с молодым человеком по пляжу в районе гостиничного комплекса «Фрегат». «Стояли слушали шум моря, потом слышали, что взлетает самолет. Моторы работали нормально. Я краем глаза увидела — самолеты же с огнями летают — прямо над морем яркую вспышку, точнее, не вспышку, а свет от фар самолетных и потом уже брызги. Причем очень большие», — рассказала Авдеенко.

«В этот момент уже не было шума мотора. То есть моторы уже не работали. Они как-то в один прекрасный момент раз и заглохли. Жужжали, жужжали и раз — и заглохли, и брызги», — добавила она.

Самолет Ту-154 Минобороны России вылетел в 05:25 утра 25 декабря из аэропорта в Адлере. На борту находились участники ансамбля имени Александрова, а также военнослужащие и журналисты. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных на авиабазе «Хмеймим». Среди пассажиров была исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Спасатели обнаружили 10 тел погибших. По данным министерства транспорта, в результате катастрофы никто не выжил.

В Минобороны подчеркнули, что самолетом управлял опытный пилот, его общий налет составлял около трех тысяч часов. Комиссия по расследованию причин крушения, по данным «Интерфакса», склоняется к версии о технической неисправности.