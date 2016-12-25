NASA опубликовало снимок Западной Европы из космоса 25.12.2016, 19:30

Снимок был сделан 28 ноября астронавтами, которые находятся на борту Международной космической станции.

NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть Западную Европу ночью. Снимок был сделан 28 ноября астронавтами, которые находятся на борту Международной космической станции и опубликован на сайте NASA, передает tut.by.

Фото: NASA

В правом верхнем углу снимка можно увидеть огни городов Англии, в центре снимка расположился Париж, а в правой части изображения – города Бельгии и Нидерландов.