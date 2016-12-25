закрыть
25 декабря 2016, воскресенье, 19:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

NASA опубликовало снимок Западной Европы из космоса

  • 25.12.2016, 19:30

Снимок был сделан 28 ноября астронавтами, которые находятся на борту Международной космической станции.

NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть Западную Европу ночью. Снимок был сделан 28 ноября астронавтами, которые находятся на борту Международной космической станции и опубликован на сайте NASA, передает tut.by.

Фото: NASA

В правом верхнем углу снимка можно увидеть огни городов Англии, в центре снимка расположился Париж, а в правой части изображения – города Бельгии и Нидерландов.


Мнение

Вы не маеце права на маўчаньне!
Вы не маеце права на маўчаньне! Змiцер Хведарук
Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип
Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение