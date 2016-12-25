Лукашенко не поедет в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС 25.12.2016, 19:40

На прошлой неделе Песков не смог сказать журналистам, состоятся ли переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко не планирует принимать участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге.

Об этом РБК рассказали три человека, знакомые с организацией саммитов. В пресс-службе диктатора в воскресенье на звонки не отвечали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос также не ответил.

На прошлой неделе Песков не смог сказать журналистам, состоятся ли переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«На полях будет ряд двусторонних встреч. Будет отдельное общение с [президентом Казахстана] Назарбаевым — это то, что уже запланировано, в воскресенье они вместе ряд объектов посетят», — отметил Песков 23 декабря.

Тогда же Песков сообщил, что оба саммита являются неформальными и предновогодними.