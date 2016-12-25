закрыть
25 декабря 2016, воскресенье, 19:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко не поедет в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС

  • 25.12.2016, 19:40

На прошлой неделе Песков не смог сказать журналистам, состоятся ли переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко не планирует принимать участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге.

Об этом РБК рассказали три человека, знакомые с организацией саммитов. В пресс-службе диктатора в воскресенье на звонки не отвечали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос также не ответил.

На прошлой неделе Песков не смог сказать журналистам, состоятся ли переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«На полях будет ряд двусторонних встреч. Будет отдельное общение с [президентом Казахстана] Назарбаевым — это то, что уже запланировано, в воскресенье они вместе ряд объектов посетят», — отметил Песков 23 декабря.

Тогда же Песков сообщил, что оба саммита являются неформальными и предновогодними.


Мнение

Вы не маеце права на маўчаньне!
Вы не маеце права на маўчаньне! Змiцер Хведарук
Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип
Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение