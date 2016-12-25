В Беларуси 26 декабря приспустят флаги 45 25.12.2016, 20:05

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Фото с сайта pikabu.ru

Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.

По поручению Лукашенко 26 декабря над зданиями резиденции правителя и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой, передает БелТА.

Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.

В России 26 декабря объявлен днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ту-154.