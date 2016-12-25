Глава БПЦ: Запрет для медиков носить крестики может вызвать протесты 26 25.12.2016, 20:16

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Митрополит Павел

Митрополит Павел обратился в министру здравоохранения Василию Жарко.

Митрополит Павел обратился в министру здравоохранения Василию Жарко по поводу одного из пунктов проекта постановления о нормах медицинской этики, согласно которому медикам могут запретить носить крестики и ставить иконы в кабинетах, где они принимают пациентов. Данное нововведение вызвало возмущение у православных священников. Обращение по этому поводу опубликовано на официальном сайте БПЦ.

Так, митрополит Павел отмечает, что «архипастыри Белорусского Экзархата единодушно выразили обоснованные недоумения в отношении данного пункта постановления и озаботились возможными последствиями его принятия для верующих».

«Члены Синода Белорусского Экзархата поручили мне обратиться к Вам с просьбой – не допустить принятия постановления в предложенной для общественного обсуждения редакции, - отмечается в обращении главы БПЦ к министру Жарко. - Мы согласны, что медицинские работники должны соблюдать пределы разумного в использовании ими религиозной символики, чтобы не вызвать у своих коллег или пациентов ощущения навязывания им тех или иных религиозных взглядов. Однако мы считаем, что обсуждение наряду с внешним обликом врача (длина халата, наличие украшений и т.д.) признаков его религиозной принадлежности чревато непониманием и злоупотреблением на местах».

Митрополит Павел ссылается на закон «О свободе совести и религиозных организациях», в котором утверждается, что «каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения».

В Белорусской православной церкви опасаются, что утверждение проекта в предложенной редакции может остановить дальнейшее развитие взаимодействия церкви с Министерством здравоохранения.

«Учитывая, что большинство жителей Республики Беларусь являются православными по вероисповеданию, а ношение нательных крестиков и обращение к Богу перед иконами является естественной и неотъемлемой составляющей жизни и быта белорусского народа, упомянутый пункт проекта может спровоцировать протесты верующих людей, как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве», - предупреждает глава БПЦ министра здравоохранения и просит вычеркнуть из документа пункт, который касается демонстрации религиозной принадлежности.

Митрополит Павел также обращает внимание чиновника на то, что что священнослужители сообщают об участившемся предвзятом отношении некоторых медицинских начальников к православному присутствию в учреждениях Минздрава.

Ранее Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич также высказал беспокойство по поводу проекта постановления Минздрава.

«Я не знаю, куда мы возвращаемся, - заявил он. - Можно носить значок партии, общественной организации, но не знак религиозной принадлежности? Рекламировать пиво, открывать казино — это все можно, а то, что кто-то носит знак принадлежности одной или другой религии — это нельзя. Это не что иное, как дискриминация верующих. Я надеюсь, что эти нормы будут изменены».

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. На сайте Минздрава каждый желающий может высказать свое мнение по поводу предложенных норм.