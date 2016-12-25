Кобзон должен был лететь в Сирию на разбившемся Ту-154 11 25.12.2016, 20:29

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Фото: РИА Новости/И. Питалев

По словам российского певца, он не смог присоединиться, поскольку должен был лететь на лечение.

Российский певец и первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по культуре Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с ансамблем имени Александрова. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

По словам Кобзона, он многократно выступал с этим ансамблем, и 14 декабря его просили полететь в Сирию вместе с ним. Он не смог присоединиться, поскольку должен был лететь на лечение.

Российский певец назвал авиакатастрофу Ту-154 большой трагедией для армейской аудитории и отметил, что готов вновь выступить для российских военнослужащих в Сирии, если ему предложат.

Сегодня, 25 декабря, минобороны РФ сообщило, что при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера (Сочи, РФ) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154.

В ведомстве уточнили, что на борту пропавшего ТУ-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, которые летели поздравить с Новым годом военных РФ на сирийской авиабазе "Хмеймим". Вскоре минобороны РФ заявило, что обломки пропавшего с радаров после взлета в Сочи самолета ТУ-154 были найдены в Черном море.

По последним данным, спасатели обнаружили в Черном море тела 10 погибших. Всего на борту находились 92 человека. Поисковые работы продолжаются.