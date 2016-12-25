Виталий Гурков сфотографировался с Солодухой и удивился результату 5 25.12.2016, 20:42

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«Народный чемпион» провел социальный эксперимент.

На днях известный боксер Виталий Гурков сделал совместное фото с мастодонтом белорусской эстрады Александром Солодухой.

«Если этот пост за сутки наберет десять тысяч лайков, то Солодуха выступит на разогреве у BRUTTO», — написал Виталий под фото, имея в виду предстоящий концерт в Минск-Арене.

Десять тысяч лайков, правда, не набралось — лишь немногим больше 2 тысяч в фейсбуке и 2500 в инстаграме.

В результате Гурков удалил сообщение, подытожив результаты такой акции.

«Мой социальный эксперимент с успехом закончился, — написал боксер. — Фотография сработала как лакмусовая бумага нашего общества: фото с Александром Солодухой превзошло все рекорды моих соцсетей. Ажиотаж и интерес к «легенде белорусской эстрады» не угасающий с 1995 года!!! На втором месте [по популярности в соцсетях Гуркова] фото, где я в ринге держу наш исторический флаг — также в районе 2 тысяч, но меньше. Людям не интересны спортивные достижения и научные открытия, творческая реализация. Куда более интересно шоу и ожидание невероятного, обсуждение абсурдных нелепых вопросов».

Как уточнил nn.by, сам пост был просто «приколом».

«Да нет, Солодуха бы не выступил на разогреве, как это можно представить себе? Мы в разных форматах. Но то, что фото с ним набрала больше лайков — это диво. Мне казалось, что фото с нашим флагом сильнее», — сказал Гурков.

При этом он подчеркнул, что относится к Александру с уважением, а все те комментарии, где его называли «подпевалой Луки» — глупые.