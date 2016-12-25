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Мощное землетрясение в Чили вызвало угрозу цунами

  • 25.12.2016, 21:04
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Это уже третье землетрясение магнитудой 7,7 или больше, произошедшее в этом месяце на периметре Тихого океана.

На юге Чили в воскресенье произошло мощное землетрясение, в связи с которым власти объявили об угрозе цунами. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, передает «Голос Америки».

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 находился в 40 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Кельон на малонаселенном южном побережье Чили. Землетрясение произошло в 11:22 по местному времени (17:22 по московскому времени).

Американские и чилийские власти выпустили предупреждения о цунами для районов в радиусе 1000 километров от эпицентра.

Это уже третье землетрясение магнитудой 7,7 или больше, произошедшее в этом месяце на периметре Тихого океана, который иногда также называют «огненным кольцом».

Землетрясение магнитудой 7,8 было зафиксировано у побережья Соломоновых Островов 8 декабря, а 17 декабря землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Папуа – Новой Гвинее.


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