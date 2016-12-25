«Ни за какие деньги не съем в Минске шаурму» 2 25.12.2016, 21:20

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Бразильский футболист - о жизни в Беларуси.

Бразилец Бето из мини-футбольного клуба «Столица» живет в Минске уже почти год. Бето рассказал tut.by, что надо изменить в Беларуси, чтобы она стала райской страной, и почему местный фастфуд — главное разочарование за первый год в Минске.

Встреча с игроком «Столицы» назначена в Уручье. Бето успел неплохо изучить этот микрорайон, но в центр города в одиночку не выбирается — боится заблудиться в метро.

− Когда я переехал в Минск, в клубе сразу сказали: «Бето, мы подыскали тебе квартиру в Уручье». Мне понравился этот район: рядом метро, ресторанчики и магазины. Когда в команде играл бразилец Рониньо, я часто с его помощью пользовался общественным транспортом. Он женат на грузинке, а потому немного владеет русским языком. Так что Рониньо разбирался в указателях и названиях станций, а я просто молча следовал за ним. Один ни за что не спущусь в минскую подземку — я же попросту заблужусь!

Благодаря уговорам Рониньо Бето перешел из харьковского «Локомотива» в мини-футбольный клуб «Столица».

− Рониньо позвонил мне, когда у меня заканчивался контракт с «Локо», со словами: «Бето, в Беларуси очень круто: красивая страна, дружелюбные люди и отличная команда. Ты не пожалеешь!» Я тогда рассматривал еще предложения из Испании, где живет моя семья. Но Рониньо убедил переехать в Минск. Я знал, что он будет поддерживать меня в первое время, поэтому подписал контракт со «Столицей».

«Если бы не холод, который пробирает до костей, и языковой барьер, я бы назвал Беларусь райской страной»

Самым сложным испытанием для теплолюбивого бразильца стал белорусский климат. Хотя за полгода в Украине Бето обзавелся теплой одеждой и иммунитетом к промозглой погоде.

− Если бы не холод, который пробирает до костей, и языковой барьер, я бы назвал Беларусь райской страной. В Форталезе, откуда я родом, зима — это плюс 20 градусов тепла. Моя жена — испанка. За этот год она ни разу не была в Беларуси и, думаю, не приедет из-за мороза. Я бы посоветовал ей прилететь в августе, но никак не в ноябре или декабре.

Поначалу мне казалось, что и белорусы такие же холодные, как местный климат. Но заметил, что со временем люди открываются. Хотя на шутки не всегда реагируют с удовольствием — я-то люблю посмеяться от души. Встречаются разные белорусы, например, врач нашей команды иногда выкидывает такие приколы, будто ему 15 лет. Для бразильцев постоянные шутки — это норма, никто не обижается.

Hoje a manha foi de bicicleta com meu amor 👏😉🇧🇷🇪🇸🚴🚵❤️ Фото опубликовано Beto (@betopivo999) Июл 2 2016 в 2:38 PDT

Бето переехал в Беларусь из соседней Украины. На вопрос, похожи ли уклады жизни в наших странах, эмоциональный бразилец отрицательно машет головой:

− Для меня Украина и Беларусь похожи только холодом, в остальном это совершенно разные страны. В Минске я действительно всем доволен. Во-первых, я живу в отдельной квартире, а не в гостинице, как это было в Харькове. Во-вторых, в Беларуси люди счастливее, болельщики приходят на матчи с детьми, которые обожают фотографироваться.

Я ощущаю здесь больше жизни. В Украине я играл в сезоне 2013/2014. Это были сложные времена для страны. В Харькове почти не выходил на улицу. Мой одноклубник как-то зашел ко мне в отель и предупредил: «Бето, будь осторожен, объявили, что в харьковском метро заложена бомба». Мама мия, конечно, я не чувствовал себя безопасно в Украине!

«В Беларуси все говорят на русском, хотя имеют родной язык. Странная ситуация, но принимаю ее как данность»

Бразилец свободно владеет португальским и испанским и лишь немного говорит по-английски. Но это не стало причиной изоляции и постоянного пребывания дома:

− Когда есть свободное время, я люблю пройтись по магазинам или выйти на кофе. Знаю кое-какие слова на русском. Но вы сами представьте: иностранцы со знанием английского иногда сталкиваются с языковыми трудностями в Беларуси. Что уж говорить обо мне — парне, который болтает лишь на испанском и португальском. Как-то выкручиваюсь. Если кто-то хочет со мной пообщаться, я отмахиваюсь: «Нет-нет, ребята, я не говорю по-русски». Кстати, я заметил, что мне не приходится говорить: «Я не говорю по-белорусски», здесь все говорят на русском, хотя имеют родной язык. Странная ситуация, но принимаю ее как данность.

Когда самому необходимо что-то сказать, произношу основные предложения: «Я пойду», «Я куплю», «Я хочу» и потом показываю на какой-то предмет. Уже научился произносить самый любимый заказ в кафе: «Я хочу борщ и кофе».

Фото: «Столица»

Бразилец из Форталезы — любитель вкусной еды. Ему нравится белорусская кухня, но Бето затрудняется назвать конкретные блюда:

− Не пробовал пока хваленые драники, но у вас много аппетитных блюд. В Минске почему-то нет ресторанов бразильской кухни, зато есть много других экзотических вариантов. Я полюбил грузинские блюда. Жена Рониньо научила меня, как правильно есть хачапури и хинкали. Знаю, что хинкали надо есть без приборов — только при помощи рук, затем с наслаждением выпивать бульончик.

Рассказывая о дегустации национальных кухонь, Бето неожиданно кривится, вспоминая неприятный опыт знакомства с белорусским фастфудом. Футболист размахивает руками, умоляя никогда не повторять его ошибку:

− У нас была серия из двух матчей с казахстанским клубом. Я не успевал приготовить еду, поэтому заехал за шаурмой. Как я потом об этом пожалел! На первую игру вообще не смог выйти, потому что слег с жутким отравлением, потерял четыре килограмма. Одно слово, чтобы описать это блюдо — «фу»! Ни за какие деньги не съем больше в Минске шаурму.

«Бразильский карнавал — это лучшее, что существует на свете. За свои 35 лет я был на этом невероятном спектакле раз 20, а может, и все 25»

Бразилец — очень открытый и компанейский парень. Он не отказывается от предложений зайти в гости к белорусским одноклубникам.

Фото: tut.by

− Белорусы — гостеприимные ребята: они зовут в гости без повода и подают не только кофе, а первое, второе и десерт. Сперва меня удивляло: я уже наелся, а тут, оказывается, на подходе следующее блюдо. В Бразилии люди еще более открытые и радушные: сегодня познакомились, а завтра вы уже идете в гости к этому человеку.

Бето женат на испанке, поэтому уже восемь лет считает домом две страны — Бразилию и Испанию. По признанию футболиста, у южных народов много общего, но есть и интересные различия.

− Рождество — особенный праздник для католиков. Бразилия — очень религиозная страна, наши люди всегда стараются приехать в родительский дом, чтобы провести этот день вместе. В Испании все проходит не так масштабно: заглядываем с женой к теще (у вас ведь тоже принято собираться у тещи в Рождество?), а потом идем в паб чего-нибудь выпить.

Рождественский уикенд уже близко, а я почему-то не чувствую праздника в Минске, в городе не много украшений. Может быть, атмосфера изменится чуть позже, ведь в Беларуси празднуют не только католическое, но и православное Рождество.

Бето всегда с радостью возвращается в Бразилию. Футболист с восхищением говорит о своей стране, с трудом подбирая слова, чтобы передать колорит латиноамериканской культуры:

− Бразильский карнавал — это лучшее, что существует на свете. Каждый, кто побывал там хоть раз, мечтает вернуться снова. За свои 35 лет я был на этом невероятном спектакле раз 20, а может, и все 25. Не могу не упомянуть бразильских девушек — они особенные, горячие и очень страстные. Их надо видеть! Знаю, что иностранцы часто восхищаются славянками. Но у бразильянок в крови эмоциональность и темпераментность, это нечто.

«Коррупция в Бразилии разделяет людей на очень богатых и почти нищих. Для большинства детей футбол является единственной доступной радостью»

Бето отмечает, что белорусский образ жизни очень отличается от южных стран:

− В Испании и Бразилии в повседневности ощущается больше праздника, чем в Беларуси. Когда поблизости находится пляж, очень сложно заставить себя работать. В Мадриде нет моря, поэтому мадридцы более трудолюбивы, чем жители побережья. В Беларуси не идет речи о каких-то пляжах, так что среди вас много трудяг.

Футболист рассказывает, что в Бразилии многие люди живут достаточно бедно. Для большинства детей футбол является единственной доступной радостью.

Фото: tut.by

Коррупция разделяет людей на очень богатых и почти нищих. У нас действительно очень и очень опасно. Истории про кражи и нападения не миф. Находясь в Бразилии, турист должен быть предельно осторожным. Моя мама не ходит по улице с мобильным телефоном в руках. В первый приезд мою жену Марию-Кармен бразильянка оттаскала за волосы. До сих пор не понимаю, в чем была причина. Может, потому что жена — европейка с более светлым цветом кожи?

Мальчики в Бразилии дни напролет играют в футбол и незаметно для самих себя нарабатывают фантастические навыки. В Бразилии выросло много топовых футболистов, но я, если честно, ни с кем из них лично не знаком. В детстве играл в команде с братом Марсело из мадридского «Реала», но с нынешним одноклубником Роналду и Бэйла так и не познакомился. Я люблю футбол, но на расстоянии — за много лет жизни в Испании ни разу не был на матчах «Реала» или «Барселоны». Мне комфортнее на диване с пультом под боком.

Бето рассказывает, что в Бразилии дети сходят с ума по Неймару. Для них он настоящий кумир наравне с Лионелем Месси:

− У бразильцев нет спора, кто круче — Месси или Роналду. Любой человек, который разбирается в футболе, скажет вам, что аргентинец — неоспоримый футбольный талант. А Криштиану Роналду — классный атлет, но это у него не природный дар. Если оба эти футболиста не потренируются месяц, Месси будет так же хорош, а Роналду потеряет кондиции.

Игрок «Столицы» родом из семьи известного в Бразилии футболиста. Его отец — Эвиласио Пессоа дос Сантос — играл в «Сантосе» с самим Пеле:

− Отец как раз подписал контракт с «Сантосом», когда Пеле готовился к переходу в «Нью-Йорк Космос». Папа — известный футболист в нашей части Бразилии. Так что мне было на кого равняться. Отец до сих пор смотрит в интернете видеозаписи моих игр и учит: «Играй спокойнее, сын, не нарывайся на карточки». Мой брат тоже занимался футболом, но он выбрал учебу. А я не захотел расставаться с мячом. Когда мне исполнилось 17 лет, я поставил себе цель: больше не брать у родителей деньги. Примерно тогда же мне предложили играть в мини-футбол, но уже получая зарплату. Так началась профессиональная карьера, хотя я не забросил учебу и даже получил диплом университета.

«Если бы не языковой барьер, я бы уже давно не чувствовал себя иностранцем в Минске»

Бразилец действительно привык к жизни в Беларуси. Он живет по девизву: «Не важно, где ты находишься, главное — чувствовать себя счастливым».

Фото: «Столица»

− Жаль, я не могу полностью прочувствовать белорусскую культуру из-за незнания языка. Иначе я бы ходил в кино или клубы. Если бы не языковой барьер, я бы уже давно не чувствовал себя иностранцем в Минске. Моя экзотическая внешность — преимущество, она не доставляет никаких проблем в Беларуси. Девушки с интересом заглядываются на меня, быстро принимают запросы в инстаграме и подписываются в ответ.

Я плохо ориентируюсь в Минске, поэтому чаще всего выбираюсь куда-то в районе метро Уручье. Любимые места — Terra pizza, ресторан с испанской кухней и кафетерий рядом с домом, где меня уже все знают. Иногда езжу за покупками в торговые центры «Европа» и «Корона». Белорусская подруга часто зовет посмотреть город, но из-за того, что не говорю по-русски, совсем плохо запоминаю названия. Был в красивом парке, где люди все фотографировали, но вам ведь это ни о чем не говорит?

Фото: «Столица»

Неудивительно, что темпераментный и эмоциональный бразилец стал любимцем болельщиков «Столицы». Он постоянно улыбается, жестикулирует и, самое главное, с удовольствием смеется над собой.

− Мы часто проводим мастер-классы для детей из мини-футбольной академии ««Сталіца-UNI». Я просто обожаю эти встречи с маленькими белорусскими футболистами. Дети такие задорные и улыбчивые, их веселит, что я не очень хорошо разговариваю на русском. Они подсказывают мне: «Бето, ты неправильно говоришь. Надо не «удаг», а «удар». И все начинают хохотать. От такой работы я никогда не устаю.