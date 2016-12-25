Белорусский Дед Мороз отдает приказы пограничникам 4 25.12.2016, 21:45

Дед Мороз в Беловежской пуще приказал пограничному наряду беспрепятственно пропустить в последнюю декабрьскую ночь новый 2017-й год.

25 декабря белорусский Дед Мороз в Беловежской пуще приказал пограничному наряду беспрепятственно пропустить в последнюю декабрьскую ночь новый 2017-й год, пишет sb.by.

В театрализованном шоу принимали участие реальные пограничники, в том числе глава Государственного пограничного комитета Леонид Мальцев и начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы Игорь Гутник.

Все действо происходило рядом с макетом пограничного столба. В присутствии руководства ГПК и офицеров погрангруппы Дед Мороз отдал приказ пограничному наряду: «Равняйсь! Смирно! Приказываю выступить на охрану Государственной границы Республики Беларусь с задачей в новогоднюю ночь беспрепятственно пропустить новый 2017-й год с Востока на Запад! Вопросы есть? Вопросов у наряда нет».

Кстати, белорусский Дед Мороз еще в 2008 году стал Почетным пограничником.

«Он ответственно следит, чтобы на наших надежно охраняемых и защищенных границах в новогоднюю ночь год приходящий не задерживался и смог вовремя облететь весь мир, посетить каждую семью», - заявил замначальника Брестской Краснознаменной пограничной группы Валерий Шукан.