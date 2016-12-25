В Минобороны РФ заявили об исправности разбившегося Ту-154 8 25.12.2016, 21:31

Фото: РИА Новости

В ведомстве подтвердили отсутствие неисправностей у разбившегося самолета.

Военный самолет Ту-154 российского оборонного ведомства, который потерпел крушение в Черном море в районе Сочи, был технически исправен.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, передает «Интерфакс».

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал он, подчеркнув, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.