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В Минобороны РФ заявили об исправности разбившегося Ту-154

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  • 25.12.2016, 21:31
Фото: РИА Новости

В ведомстве подтвердили отсутствие неисправностей у разбившегося самолета.

Военный самолет Ту-154 российского оборонного ведомства, который потерпел крушение в Черном море в районе Сочи, был технически исправен.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, передает «Интерфакс».

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал он, подчеркнув, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.


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