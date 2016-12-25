Штурман разбившегося Ту-154 спасал «танцующий лайнер» 4 25.12.2016, 22:27

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В апреле 2011 года самолет такой же модели совершал посадку в аэропорту Чкаловский с неисправной системой управления.

Подполковник Александр Петухов — штурман разбившегося после вылета из Сочи лайнера Ту-154Б-2 Минобороны России — в апреле 2011 года участвовал в спасении «танцующего лайнера». Тогда самолет такой же модели совершал посадку в аэропорту Чкаловский с неисправной системой управления. Об этом сообщает lenta.ru.

Борт Ту-154Б-2 RA-88563 планировали перегнать на ремонт в Самару. После взлета самолета в работе его системы управления обнаружились неполадки. Самолет стал раскачиваться в воздухе и подпрыгивать, что было заметно с земли. Журналисты позднее назвали лайнер «танцующим».

Тем не менее Ту-154 удалось посадить на полосу в Чкаловском благодаря умелым действиям экипажа. Петухов был штурманом «танцующего лайнера». Его вместе с коллегами наградили орденами Мужества.