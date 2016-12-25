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Белорусские полярники начнут выращивать растения в Антарктиде

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  • 25.12.2016, 22:34

Работы будут проводиться на белорусской антарктической станции, которая размещается в районе горы «Вечерняя».

Белорусские полярники впервые начнут выращивать растения в Антарктиде. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, передает БелТА.

Работы будут проводиться на собственной белорусской антарктической станции, которая размещается в районе горы "Вечерняя". "В этом году попробуем выращивать там растения", - рассказал Владимир Гусаков. По его словам, такие работы в Антарктиде для белорусской науки "сродни полету на Марс, ведь речь идет об освоение нового континента".

Руководитель НАН отметил, что ранее белорусские полярники работали в Антарктиде совместно со своими российскими коллегами на российской антарктической станции. "Теперь это чисто белорусская автономная станция", - подчеркнул он.

Также Владимир Гусаков рассказал о наиболее масштабных научных проектах белорусских ученых. Среди них – создание спутника дистанционного зондирования Земли. "Сейчас работаем над новым спутником", - сказал он.

Кроме того, специалисты НАН активно работают над современными биотехнологиями, инновациями в медицине. В их числе есть и уникальные, к примеру, по лечению трофических язв и долго незаживающих ран.


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