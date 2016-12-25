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Прокуратура Южной Кореи проведет обыск в кабинете президента

  • 25.12.2016, 22:44
ПАК КЫН ХЕ
ФОТО: РИА НОВОСТИ

В офисе Пак Кын Хе, которой объявлен импичмент, необходимо провести следственные действия, утверждают в прокуратуре.

Специальная прокурора Южной Кореи считает, что необходимо провести обыск в офисе главы государства Пак Кын Хе. Как сообщает gordonua.com cо ссылкой на агентство Yonhap, об этом на брифинге в Сеуле заявил спикер ведомства Ли Кхе Чхоль.

По его словам, следователи, ведущие дело о вмешательстве в деятельность властей Цой Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе, обратились за ордером в суд.

Прокуратура намерена перевести этот этап следствия в публичную плоскость, поскольку в резиденции президента выступили против обыска.

Президент Пак Кын Хе отстранена от власти в порядке импичмента, однако она имеет иммунитет от уголовного преследования. В прокуратуре не исключают ее причастности к коррупционным схемам.

Политический кризис в Южной Кореи разразился после того как стало известно, что правоохранительные органы Кореи подозревают подругу президента Цой Сун Силь и двух ее бывших помощников во вмешательстве в государственные дела и давлении на промышленные компании.

Суд над Цой Сун Силь начался 19 декабря.


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