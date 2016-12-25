Виктория Азаренко планирует выступить на турнире в Брисбене в 2018 году
- 25.12.2016, 22:52
Известная белорусская теннисистка раскрыла некоторые спортивные планы.
Виктория Азаренко 25 декабря устроила мини-чат с болельщиками в «Твиттере».
Теннисистка ответила на вопросы молодых мам, заявила, что симпатизирует Стефену Карри и Лионелю Месси, передает «Прессбол».
Кроме того, Азаренко раскрыла некоторые спортивные планы. Например, стало известно, что она собирается выступить на турнире в Брисбене в 2018 году.
Также Виктория Азаренко написала, что не сможет понаблюдать в Минске за матчем женской национальной команды с голландками в рамках 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации, который состоится 11 и 12 февраля 2017 года.