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Виктория Азаренко планирует выступить на турнире в Брисбене в 2018 году

  • 25.12.2016, 22:52

Известная белорусская теннисистка раскрыла некоторые спортивные планы.

Виктория Азаренко 25 декабря устроила мини-чат с болельщиками в «Твиттере».

Теннисистка ответила на вопросы молодых мам, заявила, что симпатизирует Стефену Карри и Лионелю Месси, передает «Прессбол».

Кроме того, Азаренко раскрыла некоторые спортивные планы. Например, стало известно, что она собирается выступить на турнире в Брисбене в 2018 году.

Также Виктория Азаренко написала, что не сможет понаблюдать в Минске за матчем женской национальной команды с голландками в рамках 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации, который состоится 11 и 12 февраля 2017 года.


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