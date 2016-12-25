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«Хотела выучить белорусский язык, так как он классный»

  • 25.12.2016, 22:58
Скриншот: Белсат

Правозащитник и историк из Германии выучила белорусский язык, чтобы понять белорусов.

Правозащитник и историк из Германии Имке Хансен рассказала «Белсату», зачем начала учить белорусский язык.

Белорусское слово № 1

По словам Имке Хансе, для нее самое важное белорусское слово – «прывітанне».

- Когда я говорю «прывітанне», то люди понимают, что я говорю на белорусском языке. Для многих это становится неожиданностью, и приходится объяснять, почему я разговариваю по-белорусски, – говорит правозащитница.

Классный язык

- Я работала в разных исторических проектах, связанных с устной историей. Многие участники этих проектов говорили по-белорусски. Я ездила в белорусские регионы, где много людей пожилого возраста говорят на языке. У меня тоже много белорусскоязычных друзей. Я хотела выучить белорусский язык, так как он классный. Мне было интересно понять вашу страну и людей, которые здесь живут, – вспоминает Имке Хансе.

Минск становится более похожим на другие европейские метрополии

- За последние годы мне бросилось в глаза джентрификация (восстановление, реконструкция. – Прим.). Минск за последние 6-7 лет становился все более похожим на другие европейские метрополии. Пока остается вопросом, результат ли это настоящих изменений или только фасад?


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