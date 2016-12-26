закрыть
26 декабря 2016, понедельник, 8:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусские ученые работают над созданием электромобиля

  • 26.12.2016, 7:33

Такую масштабную цель ученые хотят достичь в следующем году, объявленном Лукашенко Годом науки.

Белорусские ученые работают над созданием отечественного электромобиля, пишет БелТА.

О создании электромобиля заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

«Работаем над новым автомобилем — электромобилем. Полагаем, что в 2017 году, в Год науки, у нас будет свой экспериментальный образец и электродвигатель», — сказал Владимир Гусаков.

Он также рассказал, что Академии наук поручено осуществлять научное обеспечение БелАЭС. Но параллельно ведется работа и в сфере новых видов энергии — солнечной, энергии ветра.

«Даже работаем над водородной энергетикой. Уже в мире есть в этой связи неплохие наработки. Мы пытаемся не отставать», — сказал он.


Мнение

Вы не маеце права на маўчаньне!
Вы не маеце права на маўчаньне! Змiцер Хведарук
Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип
Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение