Белорусские ученые работают над созданием электромобиля 26.12.2016, 7:33

Такую масштабную цель ученые хотят достичь в следующем году, объявленном Лукашенко Годом науки.

Белорусские ученые работают над созданием отечественного электромобиля, пишет БелТА.

О создании электромобиля заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

«Работаем над новым автомобилем — электромобилем. Полагаем, что в 2017 году, в Год науки, у нас будет свой экспериментальный образец и электродвигатель», — сказал Владимир Гусаков.

Он также рассказал, что Академии наук поручено осуществлять научное обеспечение БелАЭС. Но параллельно ведется работа и в сфере новых видов энергии — солнечной, энергии ветра.

«Даже работаем над водородной энергетикой. Уже в мире есть в этой связи неплохие наработки. Мы пытаемся не отставать», — сказал он.