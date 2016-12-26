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Умер британский певец Джордж Майкл

  • 26.12.2016, 7:39

Британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет.

Об этом сообщила в понедельник BBC News со ссылкой на его агента.

По словам агента, он мирно скончался у себя дома в Горинге. Полиция прибыла на место смерти в 13:42 воскресенья по местному времени и не обнаружила ничего подозрительного. Представители музыканта отказались от более подробных комментариев, его семья также попросила дать время попрощаться с умершим.

Джордж Майкл родился на севере Лондона в 1963 году. При рождении он получил имя Йоргос Кириакос Панайоту. Он приобрел известность, выступая в группе Wham! Затем начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок.

Ранее в декабре стало известно, что певец работает вместе с продюсером и музыкантом Naughty Boy над его новым альбомом.

В 2011 году Майкл был вынужден отменить гастроли из-за острого воспаления легких. Он прошел операцию и курс лечения в Вене. Врачам пришлось сделать ему трахеотомию. Как позже рассказал сам Майкл, тогда он был на волосок от смерти.


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