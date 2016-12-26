Сегодня в Беларуси будет до +8°C 26.12.2016, 8:20

Фото: news.mail.ru

Сегодня в Беларуси будет облачная погода. На большей части территории ожидаются осадки (мокрый снег, дождь).

Как сообщили БелаПАН в Гидрометцентре республики, в отдельных районах сгустится туман, будет слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный порывистый, по северо-западу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +1°C по востоку до +8°C по западу страны.

В Минске также пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем около +4°C.