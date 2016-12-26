Госсекретарь Совбеза рассказал, сколько силовиков нужно Лукашенко 26.12.2016, 8:26

Станислав Зась

Фото: belta.by

Силовиков в Беларуси должно быть столько, сколько нужно согласно реальной обстановке.

Об этом государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась сообщил в программе "Главный эфир". Интервью с ним вышло на телеканале "Беларусь 1" вечером 25 декабря.

Зась рассказал об оптимизации в силовых ведомствах. Он заявил, что оптимизация происходит по требованию Александра Лукашенко. "Глава государства жестко требует, чтобы мы избавлялись от всего надуманного, излишних функций, второстепенных задач. То есть от всего того, без чего можно работать и выполнять свои главные задачи по предназначению", — пояснил чиновник.

Он добавил, что сокращение среди силовиков проводится поэтапно и поступательно. Назвал Зась и главную цель этих мероприятий: "Мы видим главную цель (она тоже обозначена главой государства): у нас силовиков должно быть ровно столько, сколько нужно нашей стране исходя из реальной обстановки".