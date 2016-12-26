Минобороны РФ рассказало об итогах операции на месте крушения Ту-154 26.12.2016, 8:32

Спасателям удалось обнаружить 11 тел и 154 фрагмента лайнера.

Министерство обороны рассказало о первых итогах поисково-спасательной операции на месте падения Ту-154, на борту которого были 92 человека.

Спустя сутки с момента авиакатастрофы спасателям удалось обнаружить 11 тел и 154 фрагмента лайнера. Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации доставит в Москву 10 тел и 86 фрагмента.

Операция, по словам Минобороны, не прекращается ни на минуту. Однако поиск осложняется «широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна». Численность спасателей достигла 3,5 тыс. человек, которые работают в три смены. Группировка самой операции усилена до 39 кораблей и 7 глубоководных аппаратов.

Специалистам уже удалось определить траекторию полета Ту-154, они проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств.

Версию теракта на Ту-154 СМИ считают маловероятной.

Как сообщил газете «Коммерсантъ» высокопоставленный сотрудник силовых структур, если бы российские власти решили утаить теракт на борту вылетевшего из Сочи Ту-154, то «его бы зафиксировали и тут же предали огласке соседи России по региону». Он объяснил, что каждый российский самолет, вылетающий в Сирию, является объектом пристального внимания со стороны стран НАТО. Системы наблюдения установлены в Турции, Грузии и в Украине.

Авиакатастрофа с самолетом Минобороны произошла утром 25 декабря. Ту-154, на борту которого были 9 журналистов, 64 музыканта ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также военнослужащие, потерпел крушение в Черном море близ Сочи.